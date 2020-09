شكري يدعو إلى اتخاذ موقف عربي حازم ضد الممارسات التركية في ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، إن الممارسات والتدخلات التركية السافرة في العديد من الدول العربية تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

وطالب شكري خلال كلمته أمام اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الدول العربية برئاسة مصر، في إطار فعاليات الدورة العادية 154 لمجلس جامعة الدول العربية، بضرورة اتخاذ موقف عربي وانتهاج سياسة حازمة ضد الممارسات التركية الهدامة في دول منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف شكري أن النظام التركي الحاكم يُرسخ للانقسامات المجتمعية والطائفية داخل عدد من الدول العربية في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا تتدخل بطريقة سافرة في بعض الدول العربية حيث تقوم بتسهيل مرور عشرات الآلاف من الإرهابيين والمرتزِقة إلى سوريا و ليبيا.

وأشار شكري إلى أن تركيا تنقض على موارد العراق وليبيا من خلال توقيع مذكرات تفاهم غير شرعية، مشددا على ضرورة ردع النظام التركي، عبر مزيد من التنسيق بين الدول العربية.

