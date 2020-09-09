البكوش : مبالغ مُفجعة وراء رغبة أعضاء “النواب والدولة” في إطالة الفترة الانتقالية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سخر المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، من رغبة سياسيين ومسؤولين ليبيين، لاسيما مجلسي النواب، والأعلى للدولة الاستشاري، في تمديد الفترة الانتقالية، كاشفًا المغانم التي تعود على أعضاء تلك المجالس.

البكوش أظهر ، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مفارقة وصفها بأنها بـ”المفجعة” بين ما يتقاضاه المدرس وما يحصل عليه عضو بالمجلسين، مؤكدًا أنه يمثل إهانة كبيرة.

وقال البكوش: “تخيل ما قدمه مدرس/مدرسة خلال 42 سنة خدمة، وقارن ذلك بما قدمه عضو مجلس نواب/ دولة.. الآن، اجلس على أقرب كرسي قبل أن تنظر في الأرقام المُفجعة في هذا الجدول.. ما يضيف إهانة إلى الجرح هو أن المجلسين يريدان منا أن نمدد لهم لفترة انتقالية أخرى.. ويعدوننا بأنها ستنتهي (في أسرع وقت)”.

ويعيش الليبيون ظروفًا بالغة القسوة، وامتدت الأزمات في الحياة اليومية للمواطنين لتشمل كل القطاعات، خاصة الخدمات، إضافة إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، فضلاً عن الأزمة السياسية والتي تعود جميعها لانتشار الفساد وسيطرة الميليشيات على مفاصل حكومة الوفاق في طرابلس.

وانخرط آلاف الليبيين، منذ الأحد قبل الماضي، في طرابلس وعدة مدن في تظاهرات احتجاجًا على الفساد وتدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وشح الوقود والسيولة وتفشي الفساد، حيث تخلل تلك التظاهرات إطلاق مسلحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.

واتسعت رقعة المظاهرات التي تشهدها غالبية المدن، مطالبة برحيل السراج وحكومته لتسببه فيما وصلت إليه ليبيا من أزمات، إضافة إلى محاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، حيث جاب المحتجون شوارع العاصمة ومدن الغرب الليبي، هاتفين ضد فائز السراج، والإخوان، والمجلس الرئاسي.

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