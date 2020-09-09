المحجوب: المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، تحفظ الجيش على أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية لا تأخذ مخرجاته أو تفاهماته بعين الاعتبار تفكيك “الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والأتراك” من البلاد.

وقال المحجوب، في تصريح لـ”العربية.نت”، :”إن المشكلة ليست في إمضاء الاتفاقيات وإنما في تنفيذ بنودها”، مشيرا إلى أن هناك عدة اتفاقيات تم التلاعب بأساسياتها، من ضمنها اتفاق الصخيرات، فلم يتم تفكيك “الميليشيات” المسلحة ونزع أسلحتها وهي التي تمنع الاستقرار والأمن وإقامة المؤسسات.

وأكد المحجوب، أن حجم المشكلة الليبية زاد اليوم “بالمرتزقة الأجانب والغزاة الأتراك، وعقد اتفاقيات بيع الوطن والتفريط في سيادته” من قواعد عسكرية وموانئ بحرية.

يشار إلى أن وسائل إعلامية، كانت قد أفادت في وقت سابق بأن وفدا ليبيا يتوجه اليوم الأربعاء إلى مصر حاملاً مقترحا حول مدينة سرت الاستراتيجية.