وسائل إعلام: اتصالات تركية بوفد مجلس الدولة بالمغرب.. واشتراطات للبرلمان

كشفت مصادر إعلامية مطلعة، عن ضغوطات تركية تمارس على وفد مجلس الدولة بالمغرب لعدم التفريط في منصب محافظ المركزي.

وبحسب ما نقلته “العربية الحدث، عن مصادر مطلعة، فأن هناك اتصالات تركية مع وفد مجلس الدولة للحفاظ على المكاسب التركية المحققة في ليبيا، لافتة إلى أن وفد مجلس النواب في المغرب اشترط وضع آليات للحد من الفساد وإهدار المال العام.

الجدير بالذكر، أن جلسات الحوار بين وفدي مجلس الدولة والبرلمان الليبي، متواصلة في مدينة بوزنيقة المغربية، وسط تكتم شديد حيال نتائجها وحديث عن خلافات حول اقتسام المناصب السيادية والتوزيع الجغرافي والمؤسساتي على أقاليم البلاد.