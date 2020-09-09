ديوان المحاسبة يطالب بتوضيحات حول “عرقلة” مشاريع الكهرباء

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب شركة الكهرباء بتوضيح التأخير في تنفيذ مشروع محطة توليد شرق طرابلس
شكشك يوجه بمنح مهلة مدتها 20 يوما لشركة جيسكو لاستكمال مشروع أوباري أو سحب المشروع منها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب شركة الكهرباء بتوضيح التأخير في تنفيذ مشروع محطة توليد شرق طرابلس
شكشك يوجه بمنح مهلة مدتها 20 يوما لشركة جيسكو لاستكمال مشروع أوباري أو سحب المشروع منها
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
توا تستعرض في عضلاتك يا فاسد، وينك احني 3 شهور في النار
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