ديوان المحاسبة يطالب بتوضيحات حول “عرقلة” مشاريع الكهرباء

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب شركة الكهرباء بتوضيح التأخير في تنفيذ مشروع محطة توليد شرق طرابلس

شكشك يوجه بمنح مهلة مدتها 20 يوما لشركة جيسكو لاستكمال مشروع أوباري أو سحب المشروع منها

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