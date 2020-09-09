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ديوان المحاسبة يطالب بتوضيحات حول “عرقلة” مشاريع الكهرباء

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك يطالب شركة الكهرباء بتوضيح التأخير في تنفيذ مشروع محطة توليد شرق طرابلس

شكشك يوجه بمنح مهلة مدتها 20 يوما لشركة جيسكو لاستكمال مشروع أوباري أو سحب المشروع منها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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