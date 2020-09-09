شركة الكهرباء تؤكد “إعادة بناء” الشبكة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إعادة بناء الشبكة الكهربائية بعد إعادة تشغيل أغلب وحدات التوليد.

وأكدت الشركة إعادة تغذية أغلب المناطق بالتيار الكهربائي مصحوبا بطرح أحمال يدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية مضيفة أن إعادة بناء الشبكة تمت في وقت قياسي.

وثمنت الشركة جهود العاملية بغرفة التحكم ومن وصفتهم بـ “الجنود المرابطين” في محطات التوليد والتحويل لحرصهم الشديد على بناء الشبكة الكهربائية في وقت قياسي.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت مساء الثلاثاء، خروج عدد من وحدات التوليد في المنطقة الغربية ما أدى إلى حدوث إظلام تام، مرجعة خروج الوحدات إلى دخول بعض المسلحين لمحطات التحويل 220 وإرجاع الأحمال بالقوة، ومنع مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية، ومحذرة من أن إرجاع الأحمال بالقوة قد يؤدي إلى انهيار الشبكة وحدوث إظلام تام.

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