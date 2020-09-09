الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك، رفقة وزير الاقتصاد والصناعة وإدارة الوقاية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جدول أعمال الاجتماع الأول لحماية المستهلك.

وتمخض عن الاجتماع إمكانية تشكيل غرفة اتصال بين الجهات ذات الاختصاص وإعداد دليل إرشادي لحماية المستهلك ومراجعة التشريعات والقوانين واللوائح والمواصفات والقرارات ذات العلاقة لحماية المستهلك، بالإضافة لتشكيل فرق عمل لتوزيع الاختصاصات.

يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تتكون من مندوبين عن العديد من الجهات المعنية بحماية المستهلك مثل جهاز الحرس البلدي ومصلحة الجمارك ووزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك ومنظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك.

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