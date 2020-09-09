قزيط: أعضاء بمجلس الدولة وقادة كتائب بركان الغضب يزورون القاهرة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2020

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص)

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط أن أعضاء من مجلسي الدولة والنواب “طرابلس” وقادة عددا من كتائب عملية بركان الغضب يؤدون زيارة إلى القاهرة.

وأضاف قزيط الذي يشارك في الزيارة في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على وجهة النظر المصرية بشأن الملف الليبي ودعم التوافقات للإسراع في الوصول لحل سياسي للأزمة الليبية.

وأوضح قزيط أن الوفد سيلتقي أعضاء اللجنة المصرية المعنية بليبيا وعددا من الوزراء المصريين.