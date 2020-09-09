السايح يلتقي هيئة صياغة مشروع الدستور في طرابلس

ليبيا – ناقش رئيس مجلس المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في لقاء جمعَه مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور- في مقرّ المفوّضية بطرابلس أمس الثلاثاء- مدى جهوزيّة المفوّضية لتنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2018، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في 29 يوليو عام 2017 وقدّمته للاستفتاء.

كما تطرّق اللقاء -بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوّضية- للصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور، والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلًا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظلّ الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.

واستعرض رئيس مجلس المفوّضية أهمية الدور المشترك بين الجانبين في توعية الناخبين للمشاركة في عملية الاستفتاء حال قبول الأطراف السياسية لها.

وكانت المفوّضية الوطنية العليا للانتخابات قد أشرفت على إجراء عملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 20 فبراير 2014، وفي 2 أغسطس 2017 استلمت نسخة رسمية من مسوّدة مشروع الدستور بعد إقرارها من الهيئة في صورتها النهائية.

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