«الوطني لمكافحة الأمراض»: إصابة 879 شخصًا جديدًا بفيروس كورونا وتسجيل 10 حالات وفاة.

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، بيانه اليومي لرصد آخر تطورات الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر، حيث استلم المركز (3918) عينة.

وأوضح البيان، أن الـ (3918) عينة، كانوا موزعين على المختبرات التالية؛ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس (1222) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن (132) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1437) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة (216) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي (202) عينة، مختبر فرع المركز سبها (110) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية (400) عينة.

وتابع البيان؛ ومختبر فرع المركز الزاوية عدد (88) عينة، مختبر فرع المركز الكفرة (15) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا (36) عينات، مختبر فرع المركز طبرق (6) عينات، مختبر فرع المركز تازربو (17) عينة، مختبر فرع المركز غريان (9) عينات، مختبر فرع المركز غدامس (1) عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (27) عينة.

وأشار البيان، إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائح، (3039) عينة سالبة، و(879) عينة موجبة مقسمة إلى (661) جديدة و (218) مخالطة.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1 – طرابلس :-

– عدد 343 حالة جديدة

– عدد 64 حالة مخالطة

2- صرمان :-

– عدد 1 جديدة

عدد 5 مخالطة

3- الخمس :-

عدد 14 مخالطة

عدد 2 جديدة

4- العجيلات :-

عدد 3 مخالطة

5- سواني بني آدم :-

عدد 1 جديدة

6- جادو :-

عدد 3 جديدة

7 – الرياينة :-

عدد 4 جديدة

8 – غدامس :-

عدد 1 جديدة.

9 – غريان:-

عدد 7 جديدة

عدد 2 مخالطة

10 – قصر الأخيار:-

عدد 2 جديدة

11- جنزور :-

عدد 15 جديدة.

عدد 3 مخالطة

12 – النواحي الأربعة :-

عدد 4 جديدة

13 – القلعة:-

– عدد 2 جديدة

عدد 2 مخالطة

14- ترهونة:

عدد 3 جديدة

عدد 2 مخالطة

15 – الرجبان :-

عدد 1 مخالطة

16 – المعمورة

عدد 6 جديدة

عدد 1 مخالطة

17- صبراتة:-

عدد 8 جديدة

18- زليتن

عدد 13 جديدة

عدد 20 مخالطة

19- مصراتة

عدد 25 مخالطة

20- وادي زمزم + أبونجيم

عدد 2 مخالطة

21- بني وليد

عدد 44 جديدة

22- الخمس

عدد 82 جديدة

23- الماية

عدد 2 جديدة

24- الزاوية المركز

عدد 9 جديدة

عدد 7 مخالطة

25- وادي عتبة

عدد 2 مخالطة

26- الشاطئ

عدد 18 مخالطة

عدد 3 جديدة

27- اجدابيا

عدد 21 جديدة

عدد 3 مخالطة

28- طبرق

عدد 1 مخالطة

عدد 1 جديدة

29- الكفرة

عدد 6 جديدة

عدد 2 مخالطة

30- بنغازي

عدد 72 جديدة.

31 – الواحات

عدد 33 مخالطة.

32 – الزنتان

عدد 1 مخالطة

33 – تازربو

عدد 7 مخالطة

عدد 6 جديدة

ولفت البيان إلى أنه تم شفاء (82) حالة، وهم بحسب المدن:

1- عدد 6 في الجفرة

2 – عدد 6 في سبها

3- عدد 1 في الجغبوب

4- عدد 4 في القره بوللي

5- عدد 3 في تازربو

6- عدد 20 في مصراتة

7- عدد 25 في وادي زمزم + بونجيم

8- عدد 3 في اجدابيا

9- عدد 2 في الواحات

10- عدد 5 في الزنتان

11- عدد 5 في زليتن

12 – عدد 2 في الزاوية المركز

ولفت البيان، إلى أن حالات الوفاة (10) وهم:

عدد 2 في طبرق

عدد 1 في سبها

عدد 2 في الشاطئ

عدد 1 في مصراتة

عدد 1 في ترهونة

عدد 3 في الواحات

وبذلك يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا حتى الثلاثاء: 20,462، والحالات النشطة: 17,809، والمتعافين: 2,329، والوفيات: 324.