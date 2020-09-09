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السفير المصري في لندن يبحث مُستجدّات الأزمة الليبية مع وزير الدولة البريطاني لشمال أفريقيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى طارق عادل سفير مصر في لندن مشاورات هاتفية مع “جيمس كليفرلي” وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمّ مناقشة تطوّرات عدد من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها مُستجدّات الأزمة الليبية.

الاتصال شهد بحسب المكتب الإعلامي التابع للخارجية المصرية تباحثًا حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية بمختلف جوانبها خلال الفترة القادمة.

وأعرب الوزير البريطاني عن حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمرُّ به منطقة الشرق الأوسط من تطوّرات، لا سيّما في ضوء ما تقوم به مصر من دور محوري في المنطقة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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