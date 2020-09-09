دبرز: حوار المغرب هدفه تعديل إتفاق الصخيرات بما يتماشى مع الاستحقاقات المطلوب إنجازها

ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز أنّ هدف الحوار السياسي في المغرب هو إجراء تعديل في اتفاق الصخيرات وتغيير قادة المناصب السيادية بما يتماشى مع الاستحقاقات المطلوب إنجازها.

دبرز وفي تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الثلاثاء أوضح أنّ المهمة المقبلة في المفاوضات في المغرب هي تقليص المجلس الرئاسي وإحداث تغيير في تركيبته وتشكيل حكومة أزمة مصغّرة إن كُتب لها النجاح.

وأفاد دبرز بأنّ مجلس النواب أيقن أنّ الحلَّ العسكري أصبح مستحيلًا في ظلّ الظروف الحالية بعد ما وصفه بـ”هزيمة” حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) عسكريًا في طرابلس وزيادة الاحتقان الشعبي عليه بسبب افتعاله حربًا وأزمات زادت من معاناة الشعب الليبي.

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