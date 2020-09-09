توزيع الإصابات الجديدة بـ«كورونا».. طرابلس الأعلى تليها الخمس وبنغازي

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 407 حالات في طرابلس.

وجاءت الخمس ثانيا بـ 82 حالة، ثم بنغازي بـ72 حالة، و44 حالة في بني وليد، و33 حالة في كل من زليتن والواحات، و25 حالة في مصراتة، و24 حالة في أجدابيا، و 19 حالة في الشاطئ، و18 حالة في جنزور، و16 حالة في كل من الزاوية المركز والخمس، و13 حالة في تازربو، و9 حالات في كل من الزاوية المركز وغريان، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي، الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 8 حالات في كل من الكفرة وصبراتة، و7 حالات في المعمورة، و6 حالات في صرمان، و5 حالات في ترهونة، و4 حالات في كل من النواحي الأربعة والقلعة والرياينة، و3 حالات في كل من جادو والعجيلات، وحالتين في كل من طبرق ووادي زمزم وأبونجيم قصر الأخيار والماية ووادي عتبة، وحالة في كل من الزنتان والرجبان وغدامس وسواني بني آدم.

وتماثل للشفاء 82 مصابا موزعين بواقع 25 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، و20 حالة في مصراتة، و6 حالات في كل من الجفرة وسبها، و5 حالات في الزنتان وزليتن، و4 حالات في القره بوللي، و3 حالات في كل من تازربو وأجدابيا، وحالتين في كل من الواحات والزاوية المركز، وحالة في الجغبوب.

في حين توفى 10 مصابين موزعين بواقع 3 حالات في الواحات، وحالتين في طبرق والشاطئ، وحالة في كل من سبها ومصراتة وترهونة.

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