الصديق الكبير: قيمة الاعتمادات التي فُتِحَتْ الأسبوع الماضي تجاوزت 40 مليون دولار لحوالي 44 شركة

نشر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أمس الثلاثاء، تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها عن طريق المصارف التجارية خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر أغسطس الماضي وحتى الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وبحسب منشور المصرف المركزي الذي يترأسه المحافظ المُقال الصديق الكبير، فقد تم فتح اعتمادات لأكثر من 44 شركة خلال أسبوع واحد، وبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المفتوحة بالدولار أكثر من 34 مليونا و500 ألف دولار، فيما تجاوزت قيمة الاعتمادات التي فتحت باليورو قرابة 5 ملايين يورو، أي أن قيمة الاعتمادات المفتوحة تعادل قرابة 40 مليون دولار.

وشملت الاعتمادات السلع الغذائية المتنوعة من حليب ومعجون طماطم وأرز وكسكسي ودقيق وقمح طري، وكذلك اللحوم المجمدة والعجول، إضافة إلى حليب الأطفال والأدوية والمواد والتحاليل الطبية، وكذلك الأسمدة والمصبغات ومستلزمات إنتاج السلع والمواد الخام.