«وزارة تعليم الوفاق» تلغي عودة طلاب النقل و«الشهادة الإعدادية» للدراسة  في 12 سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، إلغاء العودة الدراسية لطلبة النقل والشهادة الإعدادية والتي كانت مقررة في الـ 12 من سبتمبر الجاري.

وأكد الحساب الرسمي لتعليم الوفاق على فيسبوك، في بيان، أنه “لن تكون هناك عودة مدرسية يوم 12 سبتمبر الجاري، استجابة لتعميم اللجنة الاستشارية بعدم عودة سنوات النقل والشهادة الإعدادية حتى إعادة تقييم الوضع الوبائي للتأكد من السلامة والجهوزية”.

وتابع البيان، “أصدرنا تعليماتنا لمدير عام المركز الوطني للامتحانات بإصدار جداول امتحانات لسنوات النقل والشهادة الإعدادية في أقرب وقت ممكن على أن تراعي التباعد الجسدي والاجتماعي في المدارس”.

وأوضح البيان، أنه سيتم التواصل “مع وزير الحكم المحلي لإصدار تعميم لعمداء البلديات يتضمن مطالبة الأخيرين عدم اتخاذ أي قرار بإيقاف الدراسة إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم للتنسيق في كل ما يتعلق بذلك”.

وتابع؛ “خصصنا مبالغ لكل الجامعات الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا، وسننظر في الميزانية المخصصة للوزارة لتوفير احتياجات المدارس الخاصة من مستلزمات مجابهة جائحة كورونا حرصًا على سلامة طلابنا”.

وختم البيان، أنه “سيتم متابعة مراقبات التعليم غير الملتزمة باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا حرصًا على سلامة طلابنا”.