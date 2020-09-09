وزير خارجية الكونغو: يجب سحب سلاح المليشيات في ليبيا لتكريس السلام

ليبيا – قال وزير الخارجية الكونغولي جان كلود غاكوسو أمس الثلاثاء إنّ تركيا ذهبت إلى ليبيا بدعوة من “حكومتها الشرعية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب)، ووجودها هناك خلق توازنًا وفرصة للحوار والتفاوض بين الليبيين على حد زعمه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، عقب لقائهما في أنقرة بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

ولفت غاكوسو إلى أنّ الاتحاد الإفريقي طرف في الشأن الليبي، وأنّه يهدف إلى تحقيق السلام بين الفرقاء هناك.

وشدّد على ضرورة تحقيق تفاهم ولو بالحدِّ الأدنى بين الأطراف من أجل التوصّل إلى سلام وطني، وعلى سحب سلاح المليشيات لتكريس السلام والحيلولة دون حصول اشتباكات مجدّدًا.

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