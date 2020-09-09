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صهد: بعد حوار المغرب حفتر أصبح خارج المشهد السياسي ولن يعود إليه إلا بتخريب كلِّ فرص النجاح والاتفاق

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد إنّ الفرق بين اجتماع المغرب وجنيف هو أنّ اجتماعات المغرب من اقتراح دولة المغرب جمع وفدين عن مجلس الدولة ومجلس النواب فقط، والمهمّة المطروحة هي التوافق على معايير تولّي المناصب السيادية وكيفية تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، و التأكيد على وقف إطلاق النار كأساس لإمكانية استئناف جلسات الحوار بين المجلسين.

صهد الموالي لتركيا أضاف في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “أما اجتماعات جنيف فهي من اقتراح بعثة الأمم المتّحدة، وهي بين ممثلين لشخصيات ترى البعثة بأنّ لها دورًا في المشهد السياسي منهم السراج والمشري وعقيلة وآخرون، وليس هناك قاعدة لكيفية التمثيل إلا اختيار الأشخاص أنفسهم، أيّ أنّها لقاءات ليست بين المجالس، وعلى وصف البعثة لها فهي لأغراض القيام بعصف ذهني”.

وحول ما تمّ نقاشه حتى الآن علق قائلًا: “ما يتسرّب حتى الآن أنّ المحادثات قد تركّزت على أيّ الخيارين أفضل، هل الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في بدايات العام القادم؟ أم تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية يرأسها رئيس منفصل عن الرئاسي؟”.

كما ردّ على سؤال حول دلالة تأييد حفتر للمباحثات سواء في جنيف أو في المغرب بالقول: “حفتر يناور ما وسعته المناورة، وما يقوم به فعلًا هو مزيد من تحشيد المرتزقة الذين تجنّدهم دولة معينة والدفع بكلّ أنواع الأسلحة في محيط منطقة سرت، وهو يعلم أنّه أصبح خارج المشهد السياسي وأنّه لن يعود إليه إلا بتخريب كلِّ فرص النجاح والاتفاق عن طريق شنِّ هجوم جديد”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • متخلف عقليا مثل اى اخوانى فلا يمكن تنفيذ اى اتفاق سياسى دون موافقة الجيش الوطنى الذى يسيطر على ثلثى ليبيا وفى الفترة الانتقالية حفتر قائد الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب ولا يجوز عزله الا بقرار من مجلس نواب منتخب جديد بنصاب قانونى وعند اجراء انتخابات رئاسية فان حفتر هو الرئيس القادم عبر صندوق الانتخابات بارادة شعبية ورغم انف الاخوان كما حدث فى مصر وفاز السيسى رغم انفهم وانف اردوغان فالاخوان قلة من حثالة اى مجتمع واغبياء جدا يستفيد من غباوتهم كل من يعادوه

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  • ياحمار انظر لنفسك فى المرآة ترى رأس خنزير غبى فلن يكون هناك اى اتفاقيات سياسية قابلة للتنفيذ فهى مجرد تضييع وقت بضغط امريكى حتى تنتهى الانتخابات الامريكية وبعدها ستستمر المعركة حتى تحرير طرابلس فالحل عسكرى فى النهاية

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  • شيباني ميبون وكذاب وعميل ووسخ وكلب ضال انا لا احب حفتر ولا غير حفتر الي ستة وستين جهنم لكن انت واحد من الموبنة اللي دمروا البلاد صهد يحرق طاقتك وطاقة اللي خلفوك

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