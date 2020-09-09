لجنة المتابعة والتفتيش على المستشفيات والمراكز الطبّية التابعة للحكومة الليبية تعقد اجتماعها الأوّل

ليبيا – عقدت اللجنة المُشكّلة بموجب قرار رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني للمرور والتفتيش بشكل دوري على كافّة المستشفيات والمراكز الصحية اجتماعها الأوّل أمس الثلاثاء لوضع آلية لعملها خلال المدة القادمة.
اللجنة قرّرت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية تشكيل لجان فرعية في البلديات تعمل على مدار اليوم والساعة بما يكفل المرور والتفتيش على المستشفيات والمراكز الصحية ف البلديات، وإحالة نتائج عملها للجنة المركزية بشكل دوري لاتّخاذ اللازم.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ تشكيل اللجنة جاء عقب اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية العادي الثالث للعام الحالي الذي عُقد برئاسة الثني في مدينة بنغازي والذي تقرّر خلاله إعادة هيكلة القطاع الصحّي للمستشفيات والمراكز الطبّية والقائمين عليها.
وباشرت اللجنة اجتماعها باستدعاء رئيس مكتب الخدمات الصحّية ببنغازي ناصر الكاديكي الذي قدّم إفادته حول الوضع الصحّي في البلدية والمؤسسات الطبّية التابعة للمكتب.
وأكّدت اللجنة أنّ عملها ينصب تجاه تنفيذ تعليمات رئيس الحكومة بشأن ضرورة النهوض بالقطاع الصحّي ومتابعته بما يقدّم أفضل الخدمات للمواطن خصوصًا في ظلّ جائحة كورونا.
وشدّدت اللجنة أنّها ستّتخذ كافّة الإجراءات القانونية الكفيلة بإنعاش القطاع الصحي ليواصل قدرته على تقديم أفضل الخدمات الطبّية والصحّية للمواطنين.
ووفقًا لقرار رئيس الحكومة فإنّ اللجنة ستتّخذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها على أن تحيل نتائج عملها بشكل أسبوعي.
هذا وترأس اللجنة وكيل وزارة الدفاع المُكلّف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، وتضمُّ في عضويتها مدير إدارة المتابعة وتقيم الأداء في ديوان مجلس الوزراء رضا الفريطيس والمندوب عن جهاز الأمن الداخلي محمد إدريس حسن والمندوبين عن جهاز الإمداد الطبي عبدالحميد بوزيد وجمال محمد.
كما تضمُّ اللجنة في عضويتها المندوب عن وزارة العدل جاسر علي سالم والمندوب عن وزارة الصحّة محمد علي بن خيال.
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