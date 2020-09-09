“فؤاد”: “السراج” يواصل تدمير ما تبقى من الدولة في سبيل البقاء

قال محمد فؤاد الطبيب المقيم في إيطاليا إن: “بحجة الشرعية المزعومة سكت الكل عن السراج وهاهو يواصل تدميره لما بقى من الدولة، بينما كل مايهم السياسيين هو استمرار المراحل الانتقالية وبقاؤهم فى المشهد” وفق قوله.

أضاف “فؤاد” الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه محللا سياسيا على حسابه بموقع فيسبوك: “من اخطأ يجب ان يدفع الثمن.. لماذا لم يدفع من اوصلوا حفتر الى عين زارة الثمن؟. الرئاسى والاحزاب والسياسيون الذين صموا اذانهم عن التحذيرات وذهبوا فى مؤامرة غدامس هم انفسهم الذين يذهبون اليوم الى المغرب والصخيرات ومصر” وفق تعبيره.