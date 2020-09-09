إغلاق مستشفى أم الرزم نتيجة تفشي فيروس كورونا بين العاملين

أعلن مستشفى بلدة أم الرزم العام عن إيقاف جميع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بعد تفشي فيروس كورونا بين الأطقم الطبية.

وقالت إدارة المشتشفى إن العمل سيستمر في قسم الكلى الصناعية كما سيتم استقبال حالات الولادة الطارئة، وذلك إلى حين السيطرة على الوباء وتعقيم المستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى الاشتباه بإصابة عدد كبير من الطاقم الطبي والإداري وعمال النظافة بفيروس كورونا في مستشفى أم الرزم العام، حيث تبين ذلك بعد الفحص الدوري للطاقم قبل القيام بعملهم اليومي خلال اليومين الماضيين ليتبين لاحقا إصابتهم بالفيروس ليتم على الفور إيقافهم عن العمل وحجرهم، مؤكدا أنهم قد تعرضوا لخطر العدوى، نتيجة استقبالهم للمرضى، وتركيب المحاليل الوريدية، والقساطر البولية، والأوكسجين، وإعطاء الحقن وغيار الجروح بدون انقطاع طيلة الفترة الماضية.

وطالبت إدارة المسشتفي المرضى بالتوجه إلى مراكز الرعايه الصحية الأولية بالبلدية، والتي منها مركز الصحي راس التين، والجبارة، وأم أحفين، والحي الجديد، وخليج البمبة، والحسي، والتميمي، ومرتوبة.

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