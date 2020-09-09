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صندوق الإنماء الاقتصادي يلغي المحافظ الاستثمارية لبعض المستفيدين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بيانًا مصوراً أعلن فيه عزمه تنفيذ جملة من القرارات والإصلاحات المتمثلة في إلغاء المحافظ الاستثمارية لذوي الدخل المحدود ممن تم رصدهم ضمن الازدواجية الوظيفية أو ثبت بأن بياناتهم لا تتوافق مع معايير منح المحفظة، وكذلك لمن قام برفع قضايا على الصندوق.

وبحث صندوق الإنماء الاجتماعي إلى جانب ذلك حل بعض الشركات وإعادة دمج بعض الشركات الأخرى، إضافة إلى تغيير أنشطة شركات أخرى، والتي ارتبطت ميزانياتها التسييرية بالتمتع بالمزايا والأجور المرتفعة دون أي عمل يذكر.

ونوه الصندوق إلى أنه سيقوم بنشر الإصلاحات والقرارات عبر منصته الرسمية تباعًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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