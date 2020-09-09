عقوب يطمئن على الكوادر الطبية المصابة بفيروس كورونا

‫تواصل وزير الصحة عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، سعد عقوب، خلال اتصالات هاتفية مع‬ عدد من مديري المرافق الصحية بالبلاد، ومن بينها مستشفى أم الرزم العام،

وذلك للاطمئنان على المرضى والكوادر الطبية والطبية المساعدة والكوادر التسييرية بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وتذليل أي تحديات قد تواجههم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار عقوب إلى أن الأطقم الطبية مستعدة لمواجهة كورونا رغم تزايد عدد الإصابات، مشيرا إلى أن الالتزام بالتباعد الاجتماعي سوف يحدث فارقا في هذه الفترات العصيبة.

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