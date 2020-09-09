بنغازي 09 سبتمبر 2020م ( وال ) – اليكم الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء.

ملخص عام

لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الرطوبة عالية مع نشاط نسبي للرياح على المناطق الساحلية وتكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي. رأس إجدير حتى مصراتة- سهل الجفارة – جبل نفوسة:- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة في المساء على مناطق الجبل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يصحبها خلايا رعديا احيانا، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط في المساء على المناطق الساحلية. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-33) مْ على الساحل بينما تكون على الدواخل ومناطق الجبل ما بين (35 – 40) مْ.

سرت – الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر ، مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية. الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية ومناطق الجبل مما تسبب في إثارة للأتربة والغبار. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28-33)مْ وتكون على اجدابيا -جالو والجغبوب ما بين (36-38)مْ.

الجفرة – سبها- غـات -غدامس – الحمادة:- الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى : تتراوح ما بين (38 – 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو :- الطقس: السماء صافيةإلى قليلة السحب. الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب في إثارة للرمال على بعض المناطق. درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-40) مْ وتسجل تراجع طفيف يوم الغد. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال