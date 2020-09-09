الجامعة العربية تطالب تركيا بسحب جميع قواتها دون شرط من سوريا والعراق وليبيا

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، “التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، مطالبة أنقرة بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأول “للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية” اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن “أدانت اللجنة كافة أشكال التدخل التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وجمهورية سوريا العربية، ودولة ليبيا، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف البيان أن “اللجنة أكدت على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إن التدخلات التركية والإيرانية في شؤون الدول العربية معيبة، مضيفا: “يجب وقفها”.

وأشار زكي إلى أن أنقرة وطهران تسعيان إلى مكاسب على حساب العرب، مشددا على أن هناك ضيق عربي شديد من هذه التدخلات.