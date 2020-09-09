ورشة عمل في سوق الجمعة حول استراتيجية التعايش مع كورونا

نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم ورشة عمل تدريبية حول استراتيجية التعايش مع فيروس كورونا المستجد، ضمن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية ببلدية سوق الجمعة.

هذا وركزت الورشة على استراتيجية تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية في الحياة اليومية للوقاية من كوفيد 19 والأمراض الفيروسية الأخرى كخطوة لتغيير نمط الحياة وضمن استراتيجية التعايش مع فيروس كورونا.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي للحملة الوطنية للتوعية المجتمعية التي أطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشراكة داعمة من منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة.

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