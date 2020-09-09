“عقوب” يجرى اتصالات هاتفية للاطمئنان على العناصر الطبية المصابة بكورونا

‫أجرى وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، اتصالا هاتفيا، مع‬ عدد من مديري المرافق الصحية بالبلاد ومن بينها مستشفي أم الرزم العام، للاطمئنان على المرضى والكوادر الطيبة والطبية المساعدة والكوادر التسيرية، وللوقوف بشكل مباشر علي الأوضاع الصحية، ومتابعة سير العمل، وقد ‫اطمأن خلالها علي حالتهم الصحية بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تذليل أي تحديات قد تواجههم وتوفير كافة سبل الراحة لهم.‬

وبحسب إيجاز صحفى، لوزارة الصحة، دعا “عقوب” بالرحمة للأطباء الذين استشهدوا وضحوا بأرواحهم، خلال مواجهتهم فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما تمني أن يشفي و يحمى الله الأبطال الذين مازالوا يحاربون هذه الجائحة لتصبح ليبيا آمنة دائمًا.

وأشار وزير الصحة، إلى أن الكوادر الطيبة والطبية المساعدة والكوادر التسيرية مستعدون لمواجهة كورونا رغم تزايد عدد الإصابات مشيرآ الي ان الالتزام بالتباعد الاجتماعي سوف يحدث فارقًا في هذه الفترات العصيبة”.