كشف تقرير لمجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، الأربعاء، عن الفضل في عودة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا إلى منصبه بعد إيقافه، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الأتراك والأمريكيين، الذين تدخلوا وضغطوا في هذا الاتجاه.

وأوضح التقرير أن واشنطن وأنقرة سارعتا خلف الكواليس للضغط على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، لإعادة الوزير الذي أوقفه في الـ28 من أغسطس الماضي.

وأكد التقرير أن باشاغا، هو رجل تركيا وأحد الوكلاء الأتراك داخل حكومة الوفاق ، لافتاً إلى أنه لعب دورًا في اتفاقيات التعاون البحري والعسكري الموقعة من قِبل السراج و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكان قد زار اسطنبول للقاء وزير الدفاع التركي خلوصي آكار.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت هي الأخرى لصالح بقاء باشاغا، في منصب وزير داخلية حكومة الوفاق، واصفًا إياه بـ”المدعوم من ميليشيات مصراتة”، مشيرًا إلى أنه زار في شهر فبراير الماضي، واشنطن وتم استقباله في البنتاجون و”طمأن المسؤولين هناك حيال القلق من تجدد الإرهاب في الدولة التي مزقتها الحرب“.

وقال التقرير إن الصراع بين باشاغا والسراج، سيظل مستمرا، مشيرا إلى أنه عندما استقبل باشاغا بالألعاب النارية في مصراتة، بعد إعادته لمنصبه، لم تشارك مليشيات طرابلس، مما يوضح أنه سيكون هناك خلافات مرة أخرى مع مليشيات النواصي.

The post تقرير : باشاغا عاد إلى منصبه بضغط من تركيا والولايات المتحدة على السراج appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24