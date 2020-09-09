«رويترز»: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع عقيلة صالح من قائمة العقوبات

قالت «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، من قائمته السوداء لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل الأوروبي دورا محوريا في أي تسوية يجري التفاوض عليها، وفق ما نقلته عن ثلاثة دبلوماسيين.

ووضع الاتحاد الأوروبي المستشار عقيلة صالح على قائمة العقوبات منذ العام 2016، متهما رئيس مجلس النواب الليبي بعرقلة جهود السلام.

وقال الدبلوماسيون لـ«رويترز» إن صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

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