فاسينو : يجب على إيطاليا والاتحاد الأوروبي دعم المحادثات الليبية بالمغرب لتحقيق الاستقرار

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، الأربعاء، إن انطلاق جلسات الحوار الليبي الليبي في بوزنيقة تحت رعاية المغرب وبموافقة الأمم المتحدة بين ممثلي حكومة الوفاق غير المعتمدة و مجلس النواب خطوة مهمة إلى الأمام في اتجاه توطيد الهدنة.

وأضاف فاسينو في تصريحات صحفية أن جلسات الحوار الليبي تعتبر خطوة مهمة أيضًا لبدء عملية حوار لحل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه ينبغي دعم هذه المحادثات من إيطاليا والاتحاد الأوربي لتحقيق هدف الحل السياسي الذي يضمن السلام والاستقرار والأمن في ليبيا والبحر المتوسط.

