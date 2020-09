ناقش وزير

الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء مع نظيره الألماني هايكو ماس تطورات

الأوضاع في ليبيا فضلاً عن الوضع في شرق المتوسط.

وقالت وزارة

الخارجية الإيطالية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن دي

مايو أجرى محادثة هاتفية مع ماس، متحدثة عن “تبادل مفيد” حول الوضع في

ليبيا وشرق البحر المتوسط

وكان الاتحاد

الأوروبي، قد أكد أمس الثلاثاء أن وقف الاستفزازات والتصرفات الأحادية من تركيا في

شرق البحر الأبيض المتوسط، يعد شرطاً أساسياً مسبقاً لبدء الحوار بشأن التوترات

المتصاعدة بين اليونان وتركيا في هذه المنطقة.

ويذكر أن موضوع

التعامل مع تركيا على خلفية التوتر في شرق المتوسط سيعود للنقاش في بروكسل أواخر

الشهر الحالي لدى اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء ورؤساء دولها.

t

The post خلال اتصال هاتفي.. دي مايو وماس يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24