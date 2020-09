دانت اللجنة الوزارية العربية، الاربعاء كافة أشكال تدخلات أنقرة في ليبيا وسوريا والعراق .

