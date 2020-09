لنقي: وفد من الوفاق يزور القاهرة لتقريب وجهات النظر والترتيب لزيارة رفيعة المستوى

قال عضو ما يسمى بـمجلس الدولة، أحمد لنقي، إنّ وفدًا من

حكومة الوفاق غير المعتمدة يزور القاهرة لتقريب وجهات النظر والترتيب لزيارة رفيعة

المستوى تجمع الحكومتين.

وأوضح لنقي في تصريح إعلامي أن الحكومة المصرية تسعى للانفتاح

على حكومة الوفاق والتوقيع معها على اتفاقيات تعاون مشترك.

وكان عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم قزيط، قد أعلن في

وقت سابق، الأربعاء، أن زيارة وفد ما يسمى بمجلس الدولة إلى القاهرة جاءت لبحث حل سلمي

للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذا الوفد لا يحمل أي مبادرة من رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ولا يتبع له.

