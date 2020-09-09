الجامعة العربية تطالب أنقرة بسحب قواتها من ليبيا وسوريا والعراق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 September, 2020

عبرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وسط حالة من التوتر تثيرها أنقرة في اتجاهات مختلفة.

وطالبت الجامعة في بيان ختامي صادر عن الوزاري الأول “للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية”، بسحب قواتها من سوريا والعراق وليبيا.

وأضاف البيان أن “اللجنة أدانت كافة أشكال التدخل التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وجمهورية سوريا العربية، ودولة ليبيا، باعتبارها انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأكدت اللجنة حسب البيان “على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط، وخاصة من جمهورية العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية العربية السورية”.