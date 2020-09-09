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“النواب” ينهي إعداد مشروع قانون مرتبات الموظفين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين التابعة لمجلس النواب الليبي، انتهاء أعمالها اليوم الأربعاء.

وجاء الإعلان عند عقد اللجنة اجتماعها الأخير برئاسة عبد المنعم بالكور بالإضافة إلى أعضاء اللجنة بالمجلس، حيث تم أخذ الملاحظات الواردة من الجهات ذات العلاقة وإجراء التعديلات المطلوبة على المسوّدة الأخيرة.

وقال مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه سيتم تسليم مشروع القانون لرئاسة المجلس الأسبوع المقبل من أجل إدراجه بجدول أعمال المجلس.

وكانت لجنة إعداد قانون المرتبات قد التقت أمس الثلاثاء بممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارتي التخطيط والعمل والتأهيل لبحث إعادة صياغة بعض المواد وضبط المصطلحات، بما يُحسن من شكل القانون.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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