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حسني بي: الدولار يباع بأربعة أسعار “أغلاها” للمواطنين و”أرخصها” للسفراء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد رجل الأعمال
حسني بي، أن الدولار يتم بيعه بأربعة أسعار مختلفة، أغلاها للمواطنين، وأرخصها للسفراء

وأوضح بي، في
منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، أن ”الدولار
يباع للمسؤولين و الحكومة بـ «1.30»، وللسفراء بـ «50 قرشا»، ومتوسطهم للتجار بـ
«3.80»،  وأغلاها للمواطنين بـ «6.30»”.

 وقال «بي»، إنه زيادة على ذلك أن ” الدعم يسرق
أو يهرب، والمسؤولين يرفضون توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء”، مردفًا أن
ذلك “مصدر فقر وفساد شعب”.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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