حسني بي: الدولار يباع بأربعة أسعار “أغلاها” للمواطنين و”أرخصها” للسفراء

أكد رجل الأعمال
حسني بي، أن الدولار يتم بيعه بأربعة أسعار مختلفة، أغلاها للمواطنين، وأرخصها للسفراء
وأوضح بي، في
منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” ، أن ”الدولار
يباع للمسؤولين و الحكومة بـ «1.30»، وللسفراء بـ «50 قرشا»، ومتوسطهم للتجار بـ
«3.80»، وأغلاها للمواطنين بـ «6.30»”.
وقال «بي»، إنه زيادة على ذلك أن ” الدعم يسرق
أو يهرب، والمسؤولين يرفضون توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق السوداء”، مردفًا أن
ذلك “مصدر فقر وفساد شعب”.
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