دبرز : مفاوضات المغرب تهدف لتقليص المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة أزمة مصغرة

أكّد عضو ما يسمى بمجلس الدولة بلقاسم دبرز، أنّ هدف الحوار السياسي في المغرب هو إجراء تعديل في اتفاق الصخيرات وتغيير قادة المناصب السيادية بما يتماشى مع الاستحقاقات المطلوب إنجازها.

و أوضح دبرز في تصريحات صحفية أنّ المهمة المقبلة في المفاوضات في المغرب هي تقليص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة وإحداث تغيير في تركيبته وتشكيل حكومة أزمة مصغّرة إن كُتب لها النجاح.

وأشار دبرز إلى أن مجلس النواب أيقن أنّ الحلَّ العسكري أصبح مستحيلًا في ظلّ الظروف الحالية.

