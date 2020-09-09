إدارة مطار بنينا تبحث مدى استعدادات كل جهاز لفتح المطار

أخبار ليبيا24

بحثت إدارة مطار بنينا الدولي صباح اليوم الأربعاء مع مدير أمن منفذ المطار وكافة الأجهزة الأمنية العاملة داخل المطار مدى استعدادات كل جهاز لفتح المطار.

ونوقش خلال الاجتماع برئاسة مدير عام مطار بنينا الدولي، ومساعد مدير عام المطار، ومدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية عرض توصيات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وتم الاتفاق على ضرورة أن يتم توفير كافة الأجهزة والاحتياجات والمعدات اللازمة للوقاية من هذا الوباء أولاً، قبل أن يتم فتح المطار وذلك حفاظا على صحة وسلامة العاملين والمواطنين بشكل عام.

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