بوقادوم : أمن ليبيا مهم جدا بالنسبة للجزائر والحوار هو الحل الوحيد للأزمة

قال وزير الشؤون

الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إنّ بلاده ترفض توريد السلاح إلى ليبيا، مؤكّدًا

أنّ الحوار بين الأطراف الليبية هو الحلُّ الوحيد للأزمة.

وأضاف بوقادوم،

في تصريح صحفي، أنّ مستقبل وأمن ليبيا أمر مهمٌّ جدًا بالنسبة للجزائر.

كما ذكّر

بمخرجات مؤتمر برلين الذي شدّد على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأشار بوقادوم إلى

أن بلاده وتونس تسعيان لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، مشيرًا إلى ضرورة

إشراك دول الجوار وعلى رأسها مصر والدول المحيطة بالجنوب الليبي فضلًا عن إيطاليا

ومالطا واليونان.

