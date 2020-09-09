قائد “الأفريكوم” يبحث مع “قيس سعيد” مكافحة الإرهاب

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، الجنرال “ستيفان تونساند” قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

وبحسب بيان “الرئاسة التونسية” تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات ولا سيما في المجال العسكري، وكذلك في مجال مكافحة الإرهاب.

وقد جرى اللقاء بحضور وزير الدفاع الوطني التونسي إبراهيم البرتاجي، وفقا للبيان.

كانت النائبة عبير موسى رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي قد كشفت قبل أيام عن تورط أحزاب سياسية تونسية في إعادة الإهابيين التونسيين من ليبيا، في إشارة إلى حزب النهضة، ذراع الإخوان السياسي في تونس.