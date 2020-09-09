هذا ما جاء في اتصال قائد الأفريكوم بالنمروش

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا إن قائد الجيش الأمريكي في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند ناقش خلال زيارته إلى تونس رفقة سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا.

وأضافت السفارة أن المسؤولين الأمريكين أن النقاش الذي تم عبر تقنية الفيديو أكدا على “دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة” وللجهود الليبية في مكافحة الإرهاب، “وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا”.