أعلنت موسكو اليوم الأربعاء، عقد مشاورات مع فرنسا في 11 سبتمبر الحالي لبحث جهود تسوية الأزمة الليبية.

