“الهجرة غير الشرعية” بنغازي: عودة 169 مهاجرا من الجنسية البنجلاديشية لبلادهم

يستعد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي لإعادة عدد 169 مهاجرا من الجنسية البنجلاديشية إلى بلدهم عبر مطار بنينا الدولي.

ووفقا لتعليمات رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عقيد أشرف حسين هويدي، تم تنفيذ عملية العودة الطوعية للمعنيين، حيث قام فرع بنغازي الكبرى بالإشراف على هذه الرحلة والتي تعد الأولى بعد تفشي وباء كورونا.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الأمني بالفرع مساعد ضابط أمجد الورفلي، أن العودة الطوعية للمهاجرين البنجلاديش من مركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة iom.