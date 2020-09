قالت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، إن “السلطات المغربية تدعو إلى ضرورة دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بديلا عن الخيار العسكري”.

The post عاجل// المغرب يؤكد دعمه للحل السياسي للأزمة الليبية بدلا من الخيار العسكري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24