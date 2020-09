أعلنت وزارة

الخارجية الروسية أن مبعوث الرئيس الروسي

إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بحث اليوم

الأربعاء مع السفير التركي لدى موسكو، محمد سامسار، وجهات النظر حول تطورات

الأوضاع في ليبيا.

ونقلت الخارجية

عن بوغدانوف قوله إن روسيا تنسق الجهود مع تركيا، للمساهمة في تأمين وقف دائم

لإطلاق النار في ليبيا.

وأضافت في بيان لها أنه تم التأكيد على أن موسكو وأنقرة

تعتزمان مواصلة تنسيق الجهود لتأمين وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتسهيل نقل

إنهاء الأزمة إلى المجالين السياسي والدبلوماسي وفقًا لمخرجات مؤتمر مؤتمر برلين

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

The post بوغدانوف: ننسق مع تركيا بهدف تأمين وقف إطلاق نار دائم في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24