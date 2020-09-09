بن شرادة: زيارتنا للقاهرة تهدف لمناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا

أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الهدف من زيارة عدد من أعضاء مجلس النواب المجتمعين في طرابلس والمجلس الأعلى للدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية إلى القاهرة، مبينا أنها تستهد مناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا.

وأكد بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» وصول وفد يضم عدد من أعضاء مجلس النواب الذين يجتمعون في طرابلس وشخصيات وصفها بالـ«معتدلة» تمثل المجلس الأعلى وللدولة وشخصيات سياسية واجتماعية وعسكرية مستقلة صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة.

وقال بن شرادة إن الهدف من زيارة القاهرة هو «لمناقشة موقف مصر من الأحداث الجارية في ليبيا وما رؤيتهم خاصة المنطقة الغربية»، مشيرا إلى أنهم لا يعولون «على الدول البعيدة بل نعول على الجغرافيا والدول التي تربطنا بها علاقات تاريخية وجغرافيا واحدة وخاصة مصر لأن دورها محوري وهام في الأحداث الحالية ولا يمكن إقصائها».

وذكر بن شرادة أن من الشخصيات التي وصلت إلى القاهرة أعضاء مجلس النواب محمد الرعيض وأبوبكر سعيد وأيمن سيف النصر وعبدالله الباقي، ومن المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة وأبوالقاسم اقزيط وعبدالله جوان ومن المستقلين حسن شابا وتهامي الجطلاوي من القيادات العسكرية مصراتة.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أن جدول الأعمال «يدور حول لقاءات بوزارة الخارجية المصرية ومسؤول اللجنة الخاصة الملف الليبي لمناقشة الدور المصري وماذا تريد مصر من ليبيا عامة والغرب خاصتا وما رؤيتهم«.

مجلس الدولة ينفي وصول وفد منه إلى مصر وأنباء عن وجود عدد من أعضائه مع نواب في القاهرة

ورغم تأكيد بن شرادة حضور أعضاء من المجلس الأعلى للدولة إلى القاهرة، نفى المكتب الإعلامي للمجلس مسا أمس الثلاثاء، توجه أي وفد من المجلس إلى مصر، مبديا ترحيبه بأي دعوة توجه له لزيارة مصر للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

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