لجنة مكافحة كورونا بسرت: وفاة سيدة مسنة بكورونا بقسم العزل في المدينة

قالت اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بسرت، اليوم الأربعاء، إن سيدة مسنة مصابة بفيروس كورنا قد لقيت حتفها، بقسم العزل في المدينة.

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي، أن فريق جمعية «الهلال الأحمر» الليبي في سرت تولى دفن السيدة صباح اليوم.

وأكدت اللجنة، أن عدد حالات الوفاة بالفيروس في المدينة بلغ تسع حالات، بينما وصل عدد المصابين إلى 35 مصابًا، مضيفة أن فريق الرصد والتقصي تمكن حاليًا من سحب 2300 عينة عبر التحليل السريع.

وأشارت اللجنة، إلى أن هناك عددا من المصابين لا يخضعون للعزل الطبي في المراكز الصحية أو المستشفيات، وإنما يعالجون في الحجر المنزلي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس.

