رئيس الوزراء بالحكومة الليبية يحث جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره

حث رئيس الوزراء، عبدالله الثني، جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه مع رئيس الجهاز، اللواء توفيق المسماري، بحضور وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري.

وأكد الثني أن دور جهاز الحرس البلدي لا يقل أهمية عن أي مؤسسة أو جهة أمنية.

مشددا على ضرورة الرفع من مستوى العمل، واستخدام الصلاحيات المخول بها جهاز الحرس البلدي، وذلك للحيلولة دون وقوع التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، وضبط الشارع العام فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمرافق.

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