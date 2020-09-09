رئيس الوزراء بالحكومة الليبية يحث جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره

حث رئيس الوزراء، عبدالله الثني، جهاز الحرس البلدي على الاضطلاع بدوره، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه مع رئيس الجهاز، اللواء توفيق المسماري، بحضور وزير الحكم المحلي، عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري.
وأكد الثني أن دور جهاز الحرس البلدي لا يقل أهمية عن أي مؤسسة أو جهة أمنية.
مشددا على ضرورة الرفع من مستوى العمل، واستخدام الصلاحيات المخول بها جهاز الحرس البلدي، وذلك للحيلولة دون وقوع التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، وضبط الشارع العام فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمرافق.
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