قائد أفريكوم والسفير نورلاند يبحثان قضايا أمنية رئيسية مع وزير دفاع الوفاق

أخبار ليبيا24

التقى قائد الجيش الأمريكي في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند خلال زيارته لتونس اليوم الأربعاء، مع سفير الولايات المتحدة في ليبيا السفير ريتشارد نورلاند لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع، عبر دوائر الفيديو المغلقة مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، الذي تمّ تعيينه مؤخرا، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لاستمرار الحوار الليبي – الليبي في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة.

ونقل الجنرال تاونسند والسفير نورلاند دعم الولايات المتحدة لجهود ليبيا في مكافحة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، والدعوات من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والحدّ من التحشيد العسكري في وسط ليبيا، وخروج جميع القوات العسكرية والمرتزقة الأجنبية من ليبيا.

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