شابه : ليبيا ستتخلص من حكم الجماعة الإرهابية ومصر و ليبيا أشقاء

قال القيادي من مصراته حسن عبدالله شابه، الأربعاء، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا تلفظ انفاسها الاخيرة.

و أوضح شابة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشعب الليبي سيتخلص من حكم الجماعة ، مشيرا إلى أن مصر حكومة و شعبا تدعم ليبيا و مشددا على أن التأخي والمحبة بين الاشقاء والمصالحة الجامعة هي السبيل لإنقاذ الوطن. وكانت مصادر صحفية أفادت، بأن وفدا يضم مستشار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة للأمن القومي، تاج الدين الرازقي، توجه إلى القاهرة الثلاثاء ، لملاقاة وفد تابع لما يسمى بمجلس الدولة.

