“مفوضية الانتخابات” تبحث دور المجتمع المدني وآليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية

عقدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعا عبر برنامج التواصل الاجتماعى ” (zoom ) مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على الانتخابات والمناظرة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة تشريعات اللجنة المركزية ونظامها الانتخابي ودور مفوضية المجتمع المدني، وأيضا دور المنظمات المدنية المحلية والدولية في إجراء الانتخابات، والتنسيق بين اللجنة المركزية ومفوضية المجتمع المدني وسبل تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الانتخابات، ومشاركة المنظمات المدنية خاصة المعنية بشؤون الصحة والسلامة في عملية تأمين الناخبين .

وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح ، عقد لقاءاء مع رئيس وأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بمقر المفوضية بطرابلس، أمس الثلاثاء، مدى جهوزية المفوضية لتنفيذ القانون رقم (6 ) لسنة 2018 بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته الهيئة التأسيسية في التاسع والعشرين من يوليو عام 2017 وقدمته للاستفتاء.

وبحسب إيجاز صفحى للمفوضة، تطرق اللقاء للصعوبات والعراقيل التي تحيط بعملية الاستفتاء على الدستور والطرق والأساليب التي من الممكن اتباعها لإنجاح عملية الاستفتاء، فضلا عن مواقف الأطراف السياسية المختلفة من عملية الاستفتاء على الدستور ومستقبلها في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.